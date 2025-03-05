Омск-Информ
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·Общество

Голубое топливо пришло в райцентр Большеречье в середине февраля.

Работники компании ООО «МКТ-НН», занятые на строительстве газопровода до райцентра Большеречье, уже несколько месяцев не получают зарплату, сообщили в Следственном комитете. Ведомство начало проверку по данному факту.

– По предварительным данным, работники ООО «МКТ-НН» не получают заработную плату с декабря. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан, – говорится в заявлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, газ в райцентр Большеречье пришел в середине февраля. Далее нитка газопровода пойдет на Тару, чтобы обеспечить голубым топливом Тарский, Знаменский и Тевризский районы области.

·Общество

Голубое топливо пришло в райцентр Большеречье в середине февраля.

Работники компании ООО «МКТ-НН», занятые на строительстве газопровода до райцентра Большеречье, уже несколько месяцев не получают зарплату, сообщили в Следственном комитете. Ведомство начало проверку по данному факту.

– По предварительным данным, работники ООО «МКТ-НН» не получают заработную плату с декабря. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан, – говорится в заявлении СК РФ.

Как сообщалось ранее, газ в райцентр Большеречье пришел в середине февраля. Далее нитка газопровода пойдет на Тару, чтобы обеспечить голубым топливом Тарский, Знаменский и Тевризский районы области.