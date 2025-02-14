Историческое для севера региона событие произошло в Большеречье. Голубое топливо подали на газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Большеречье».

Губернатор Виталий Хоченко дал старт газоснабжению омского севера. Сегодня, 14 февраля, в райцентре Большеречье подали голубое топливо на газопровод-отвод и газораспределительную станцию «Большеречье». Хоценко назвал это событие историческим.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области были построены газопровод-отвод протяженностью 71 км и ГРС. Они стали источниками газоснабжения для новой газовой инфраструктуры Большереченского района. Далее голубое топливо по магистральным газопроводам пойдет на север области – в Тару, Знаменский и Тевризский районы.

Непосредственно в Большереченском районе были построены около 160 км межпоселковых и внутрипоселковых сетей. На сегодняшний день существует техническая возможность подключения к природному газу 3 тыс. домов в самом Большеречье, селе Курносово, а также в деревнях Кирсановка, Гущино и Решетниково.

Специалисты «Омскоблгаз» уже приняли от жителей Большереченского района более 400 заявок на догазификацию. Сейчас ведется работа по заключению и исполнению договоров, в том числе в мобильном офисе компании. Дома подключают по мере их готовности к приему газа.

Одним из первых к голубому топливу подключили дом родителей участника СВО Евгения Качесова. Газовики провели пусконаладночные работы и подключили газовое оборудование в доме. Напомним, что в Омской области предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на газификацию домовладений для льготных категорий граждан, в том числе для участников специальной военной операции и членов их семей.