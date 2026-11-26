Фото: Пресс-служба ГП «Омскгоргаз»

В Омске газовики поставили точку в истории с затянувшимся отключением в домах на улице Берко Цемента. Как сообщили в «Омскгоргазе», специалисты завершили приемку сетей Омской областной газовой компании: на обслуживание перешли 290 многоквартирных домов, почти 23 тысячи абонентов.

Подачу сжиженного газа возобновили в дома №№ 6, 8, 10, 12 и 14 по улице Берко Цемента. Больше 10 дней жители этих домов оставались без газа.

– Все переданные нам резервуарные установки осмотрены специалистами и уже заправлены. В дальнейшем перебоев с газоснабжением у омичей не будет, – заявил директор «Омскгоргаза» Дмитрий Мишуров.

Сейчас газовики посетили последние адреса в графике. Одна из жительниц дома № 12 по улице Берко Цемента рассказала, как приходилось выкручиваться все эти дни.

– Приходилось использовать портативную плитку. Хорошо, что сейчас нас передали на обслуживание в государственную компанию – ждали и рады, что теперь будет порядок, – говорит собственница квартиры.

Передача имущественного комплекса частной компании в государственное предприятие идет по поручению главы региона Виталия Хоценко. Процесс стартовал 26 октября и охватывает 435 многоквартирных домов в городе и области.

Напомним, что передача имущественного комплекса частной компании государственному предприятию стартовала 26 октября, а к середине ноября «Омскгоргаз» принял на обслуживание 267 многоквартирных домов.