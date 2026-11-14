«Омскгоргаз» стремительно забирает у частника газгольдеры по всей области

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В Омской области продолжается масштабная работа по консолидации газовой инфраструктуры. Государственное предприятие «Омскгоргаз» принимает на обслуживание резервуары сжиженного газа, расположенные во дворах жилых домов в Омске и районах области.

– Передача комплекса, находившегося с 2020 года в руках частной компании, затрагивает Омск и муниципальные районы области. Всего работы охватывают 435 многоквартирных домов, в которых проживают более 26 тысяч абонентов, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

ГП «Омскгоргаз» уже приняло на обслуживание 267 многоквартирных домов. Специалисты проводят осмотр и техническое обслуживание резервуарных установок, наружных и внутридомовых газовых сетей.

До недавнего времени обслуживанием газгольдеров и обеспечением населения сжиженным газом занимались частные структуры – АО «Омскгоргаз» и ООО «Омская областная газовая компания». Сейчас они проходят процедуру банкротства. Как этот переход отражается на простых омичах, читайте в нашем материале.