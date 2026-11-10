Жителям Омска назвали цену подключения к «Омскгоргазу» – почти 92 тысячи рублей

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Региональная энергетическая комиссия Омской области установила размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям ГУП «Омскгоргаз». Соответствующий приказ регулятора появился после того, как омских абонентов начали передавать этой компании.

Речь идет о разовом платеже за подсоединение оборудования к газораспределительной сети, а не о стоимости самого газа или ежемесячных начислениях за его потребление. На 2026 год тариф составляет 91 509,49 рубля. Предприниматели, расходующие до 15 кубометров газа в час, платят эту сумму без НДС, а остальные заявители с расходом до 5 кубометров – с налогом. Действовать тариф будет с момента вступления приказа в силу и до конца 2026 года. С 1 января по 31 декабря 2027 года подключение обойдется в 96 084,96 рубля – по той же схеме с НДС и без него.

Указанная плата применяется при соблюдении ряда условий. Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети с рабочим давлением не выше 0,3 МПа по прямой не должно превышать 200 метров. Кроме того, работы должны включать только строительство газопроводов – без бестраншейной прокладки и без создания пункта редуцирования газа.

Отдельно в приказах прописан объем экономически обоснованных расходов, не покрытых финансированием, – 0,00 тыс. рублей. Это касается подключения оборудования для личных нужд граждан, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, котельных образовательных и медицинских организаций, а также домовладений на территории садоводства. Иными словами, для перечисленных категорий в плату не закладываются дополнительные затраты, которые не возмещаются из других источников. Тарифы на сам природный газ для населения, напомним, утверждает Федеральная антимонопольная служба для «Газпром межрегионгаз Омск».