Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омичи неожиданно надолго остались без газа из-за смены поставщика

В Минэнерго объяснили, почему работы затянулись.
Газ_газовая_плита

В Омске жильцы дома № 25 на улице Бетховена пожаловались на очередное отключение газа. О проблеме омичи рассказали в группе «Омск ВК | Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП».

– Бетховена 25 опять без газа. Стабильность, – написал местный житель.

В региональном министерстве энергетики объяснили ситуацию сменой поставщика газа.

– Идет процесс смены поставщика газа. ГП «Омскгоргаз» поэтапно принимает газовые сети «Омской областной газовой компании». В процессе осуществляется диагностика оборудования, при необходимости – проводится срочный ремонт, – заявили в ведомстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что главная задача специалистов – обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования. Работы непосредственно в доме на Бетховена, 25, запланированы на 23 ноября. В результате омичам придется провести без газа еще почти две недели.

Напомним, ранее омичи возмутились планами мэрии сделать парковки платными.

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·Общество·Алексей Новиков

Омичи неожиданно надолго остались без газа из-за смены поставщика

В Минэнерго объяснили, почему работы затянулись.
Газ_газовая_плита

В Омске жильцы дома № 25 на улице Бетховена пожаловались на очередное отключение газа. О проблеме омичи рассказали в группе «Омск ВК | Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП».

– Бетховена 25 опять без газа. Стабильность, – написал местный житель.

В региональном министерстве энергетики объяснили ситуацию сменой поставщика газа.

– Идет процесс смены поставщика газа. ГП «Омскгоргаз» поэтапно принимает газовые сети «Омской областной газовой компании». В процессе осуществляется диагностика оборудования, при необходимости – проводится срочный ремонт, – заявили в ведомстве.

В Минэнерго также подчеркнули, что главная задача специалистов – обеспечить безопасную эксплуатацию газового оборудования. Работы непосредственно в доме на Бетховена, 25, запланированы на 23 ноября. В результате омичам придется провести без газа еще почти две недели.

Напомним, ранее омичи возмутились планами мэрии сделать парковки платными.

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Рубрика - Общество