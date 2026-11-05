Платежи омичей за газ могут уйти «не туда»

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Получившие первые квитанции от государственного предприятия «Омскгоргаз» местные жители начали массово обсуждать нововведения в социальных сетях. Горожане заметили изменение сумм в платежных документах, где помимо роста тарифа на голубое топливо пропали отрицательные показатели, отражавшие ранее имевшуюся переплату.

Владельцы квартир, заранее оплатившие техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования наперед, столкнулись с тем, что их деньги аннулировались из-за перевода средств на счета организации, находящейся в процедуре банкротства. В комментариях пользователи отмечают, что внесли платежи за услугу до конца года, однако теперь им выставили новые счета начиная с 1 октября. По предварительным оценкам, средняя потеря абонентов с учетом ранее внесенной переплаты составляет около 150 рублей.

Ранее сообщалось, что с начала октября текущего года на рынке начало работу ГП «Омскгоргаз», созданное в 2024 году для эксплуатации инфраструктурного комплекса, изъятого по решению Генеральной прокуратуры у прежнего акционерного общества. Новое предприятие обслуживает свыше 300 тысяч потребителей, использующих как природный, так и сжиженный газ.

Потребителям ранее рекомендовали проявлять осмотрительность при расчетах и отказаться от использования привычных шаблонов и настроенных автоплатежей из-за смены индивидуального номера налогоплательщика у организации. Внесение средств по устаревшим реквизитам за октябрьские и последующие периоды засчитано не будет, а вернуть деньги, отправленные на счета прекратившего работу акционерного общества, не удастся.