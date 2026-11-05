Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Олег Кипорук

Омичи в холода остались без отопления

Ведомство организовало надзорные мероприятия после жалоб местных жителей на проблемы с отоплением.
Отопление батарея

В Омске три многоквартирных дома остались без отопления. Прокуратура Кировского округа устроила проверку на основе сообщений местных жителей.

Сотрудники надзорного органа привлекли к работе представителей управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Специалисты проводят комиссионные обследования инженерных сетей в проблемных зданиях.

Вопрос восстановления штатных параметров подачи тепла находится на контроле прокуратуры. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Читайте также

·Общество·Олег Кипорук

Омичи в холода остались без отопления

Ведомство организовало надзорные мероприятия после жалоб местных жителей на проблемы с отоплением.
Отопление батарея

В Омске три многоквартирных дома остались без отопления. Прокуратура Кировского округа устроила проверку на основе сообщений местных жителей.

Сотрудники надзорного органа привлекли к работе представителей управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Специалисты проводят комиссионные обследования инженерных сетей в проблемных зданиях.

Вопрос восстановления штатных параметров подачи тепла находится на контроле прокуратуры. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Больше по тегу - #отопление
Рубрика - Общество