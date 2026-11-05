«Авангард» – одной кнопкой: все новости клуба в отдельной ленте

В приложении «Омск-информа» у ХК «Авангард» своя кнопка – круглая «АВГ» посередине нижнего меню. Нажали – и перед вами только новости хоккейного клуба: матчи, состав, трансферы, слова тренеров и игроков. Искать их среди остальных новостей не нужно.

Свежие – сверху. Каждая новость – большая карточка с фото, временем выхода и заголовком. Нажмите на карточку – откроется новость, назад – свайпом вправо.

Лента без конца. Листайте вниз – старые новости подгрузятся сами, хоть до прошлого сезона.

Кнопка подсказывает сама. Если вышла новость об «Авангарде», которую вы еще не видели, кнопка красная. Заглянули в ленту клуба или открыли эту новость – кнопка становится белой и ждет следующей. Приложение помнит прочитанное на вашем телефоне, так что после матча сразу видно, написали о нем или еще нет.

Уведомления – чтобы не пропустить. Нажмите меню слева вверху, в поиске наберите «Авангард» и нажмите колокольчик рядом с темой «ХК Авангард». Новость о клубе придет уведомлением, даже если приложение закрыто. На айфоне уведомления работают в установленном приложении, открытом с иконки на экране «Домой».

Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.