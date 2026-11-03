Поиск по темам: все новости про «Авангард», дороги или ремонт моста – в одном месте

В приложении «Омск-информа» можно найти не только отдельную новость, но и всю тему целиком: «Авангард», ремонт дорог, отопление, конкретный мост или улицу. Нашли тему – и перед вами все новости по ней, от свежих к старым.

Где найти. Нажмите кнопку меню слева вверху. Сверху – строка «Найти тему или рубрику».

Начните печатать. Уже с первых букв приложение отберет подходящие темы и рубрики на экране, а со второй буквы – поищет по всем темам, о которых когда-либо писал «Омск-информ». Наберите «авангард» – найдутся и хоккейный клуб, и особая экономическая зона «Авангард». Наберите «дорог» – «Ремонт дорог», «Железная дорога» и другие. Первыми идут темы, по которым новостей больше всего.

Нажмите на название. Откроется экран темы: все новости по ней, свежие сверху. Листайте вниз без конца, назад – свайпом вправо.

Колокольчик – чтобы не искать снова. Рядом с каждой найденной темой есть колокольчик: нажмите его, и о новых новостях по теме придет уведомление. На экране самой темы для этого есть кнопка «Подписаться».

Чем это отличается от лупы. Лупа в шапке ищет новости по словам из текста. Поиск в меню собирает тему целиком – все, что редакция отметила этим тегом, даже если нужного слова нет в заголовке.

Еще быстрее – из новости. Нажмите на тег в новости – откроется та же тема. А темы, которые вы открывали за последние две недели, приложение держит в меню в разделе «Недавнее».

Поставить приложение на телефон – на странице omskinform.ru/app, это занимает десять секунд.