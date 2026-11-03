Омский застройщик замахнулся на две девятиэтажки с сотнями квартир

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Региональный архитектурно-градостроительный совет одобрил проекты двух многоквартирных домов, которые планируют возвести в микрорайоне «Новый Амур».

Как сообщает «РБК Омск», строительством займется ООО «СМУ-10 СБ «Северное». Проект предусматривает возведение двух девятиэтажных зданий с подземным этажом. В них разместят 216 квартир общей площадью более 10,2 тыс. кв. метров.

Под застройку отведут почти 2 тыс. кв. метров, еще 4,2 тыс. кв. метров займут зеленые насаждения. Для жильцов также оборудуют 112 парковочных мест. Проект получил одобрение архитектурно-градостроительного совета на заседании 14 октября.

В числе условий реализации проекта – возможная передача 7 % квартир в собственность Омской области или города. Кроме того, застройщику рекомендовали выделить около 77,5 млн рублей на развитие образовательной инфраструктуры. Эти средства предполагается направить на строительство или ремонт образовательных учреждений.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СМУ-10 СБ «Северное» работает в Омске с 1 декабря 2021 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее директором указан Кирилл Светенюк. Владельцем 99 % доли является Олег Золотов, оставшийся 1 % принадлежит ООО «ДСК КПД», которое также контролирует Золотов.

Финансовые показатели компании в 2025 году оказались ниже прошлогодних. Выручка превысила 1,7 млрд рублей, сократившись на 13,5 %. Чистая прибыль за год уменьшилась с 603 до 590 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что заброшенный долгострой у СКК им. Блинова отдадут под нужды частной школы.