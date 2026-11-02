Высокие темпы: Хоценко рассказал о строительстве Северного обхода Омска

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Возведение Северного обхода Омска ведется высокими темпами, сообщил в своем макс-канале губернатор Виталий Хоценко. На объекте, который строится в рамках нацпроекта, трудится около 900 работников, а также задействовано свыше 200 машин и механизмов.

Специалисты занимаются созданием искусственных сооружений – путепроводов и переправы через Иртыш. Параллельно ведутся работы на первом участке трассы протяженностью 16 километров.

Особое внимание уделяется прокладке инженерных сетей и коммуникаций. На мосту через Иртыш строители продолжают возводить опоры и монтировать пролетные строения. Со стороны левого берега уже выдвинуто свыше 40 метров пролетных конструкций, а на правом берегу начинается их сборка.

Таким образом, строительство ключевой транспортной артерии региона продвигается по графику, охватывая все основные направления работ.