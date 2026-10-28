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·Общество·Олег Кипорук

Убитая дорога отрезала омичей от мира

Жители жалуются на разбитую дорогу и отсутствие нормального проезда.
грязь, дорога к Северному обходу

Дорога, соединяющая ряд населенных пунктов, включая село Буняковка, с другими территориями, пребывает в плачевном состоянии на протяжении нескольких лет. В 2023 году дорожники демонтировали асфальтобетонное покрытие, после чего грунтовое полотно с глубокими ямами и колеями стало регулярно размываться. Из-за этого проезд личного транспорта и машин экстренных служб к жилым домам оказался серьезно затруднен, а проведенный в прошлом году частичный ремонт проблему не решил.

Омичи обратились в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина, после чего следственное управление по региону вновь возбудило уголовное дело. Ранее аналогичные решения неоднократно отменялись надзорным ведомством.

Руководитель следственного управления Виталий Батищев должен представить доклад о расследовании, а ход проверок контролирует центральный аппарат ведомства.

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·Общество·Олег Кипорук

Убитая дорога отрезала омичей от мира

Жители жалуются на разбитую дорогу и отсутствие нормального проезда.
грязь, дорога к Северному обходу

Дорога, соединяющая ряд населенных пунктов, включая село Буняковка, с другими территориями, пребывает в плачевном состоянии на протяжении нескольких лет. В 2023 году дорожники демонтировали асфальтобетонное покрытие, после чего грунтовое полотно с глубокими ямами и колеями стало регулярно размываться. Из-за этого проезд личного транспорта и машин экстренных служб к жилым домам оказался серьезно затруднен, а проведенный в прошлом году частичный ремонт проблему не решил.

Омичи обратились в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина, после чего следственное управление по региону вновь возбудило уголовное дело. Ранее аналогичные решения неоднократно отменялись надзорным ведомством.

Руководитель следственного управления Виталий Батищев должен представить доклад о расследовании, а ход проверок контролирует центральный аппарат ведомства.

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Рубрика - Общество