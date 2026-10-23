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·Общество·Мария Филимонова

Омские ливневки срочно готовят к зиме

Специалисты ДЭУ очистили сети на ключевых улицах и обустроили новые объекты.
ДЭУ

В Ленинском округе Омска дорожные службы завершают подготовку систем ливневой канализации к зимнему сезону. Специалисты окружного ДЭУ уже очистили более 6 тысяч метров ливневых коллекторов.

Основные работы по расчистке канав и колодцев прошли на улицах 1-й Трамвайной, 1-й Советской, 6-й Станционной и Леонова, чтобы обеспечить их высокую пропускную способность во время осенних осадков.

Как уточнили в мэрии, в течение года сеть ливневок в округе существенно расширили. Новые коммуникации обустроили на 6-й Станционной, а также на 11-й, 12-й и 13-й Балтийских улицах, а на Сибирском проспекте установили дополнительный дождевой колодец.

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·Общество·Мария Филимонова

Омские ливневки срочно готовят к зиме

Специалисты ДЭУ очистили сети на ключевых улицах и обустроили новые объекты.
ДЭУ

В Ленинском округе Омска дорожные службы завершают подготовку систем ливневой канализации к зимнему сезону. Специалисты окружного ДЭУ уже очистили более 6 тысяч метров ливневых коллекторов.

Основные работы по расчистке канав и колодцев прошли на улицах 1-й Трамвайной, 1-й Советской, 6-й Станционной и Леонова, чтобы обеспечить их высокую пропускную способность во время осенних осадков.

Как уточнили в мэрии, в течение года сеть ливневок в округе существенно расширили. Новые коммуникации обустроили на 6-й Станционной, а также на 11-й, 12-й и 13-й Балтийских улицах, а на Сибирском проспекте установили дополнительный дождевой колодец.

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Рубрика - Общество