Утренние пробки сковали Омск: хуже всего – у Телецентра и на подъездах к мостам

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В пятницу, 23 октября, омские водители столкнулись с дорожными заторами, которые к восьми утра охватили как левобережную, так и центральную часть города.

Самый напряженный участок сложился вблизи моста имени 60-летия ВЛКСМ рядом с Телецентром. На карте красным подсвечены проспект Мира, улица Лукашевича и пути подъезда к переправе, а на ряде отрезков скорость движения заметно упала. В центре города проезд затруднен на некоторых участках Красного Пути, Фрунзе и Маршала Жукова, а локальные заторы видны на 10 лет Октября. На правом берегу Иртыша время в пути увеличивается при подъезде к Ленинградскому мосту, а на Левобережье движение местами замедлилось на 70 лет Октября и соседних магистралях. На юге города пробки отмечены на отдельных отрезках проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова.

По информации дорожных карт, заторы остаются локальными: на многих близлежащих улицах транспорт движется сравнительно свободно. Водителям советуют учитывать обстановку на дорогах при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные маршруты.