В Омске начала разрушаться дорога у скандального моста возле Телецентра

Фото: vk.ru/aomsk

На улице Заозерной в Омске автомобилистов предупредили об опасном участке дороги. Провал образовался на проезжей части по направлению к Левобережью, недалеко от моста у Телецентра.

– Обратите внимание на дорогу по ул. Заозерной в сторону Левого берега (не доезжая моста у Телецентра). Новая дорога (по-моему, в прошлом году делали) уже проваливается. Будьте аккуратны, двигаясь по крайней правой полосе, – заявил омич в паблике «Аварийный Омск».

Отметим, что в комментариях к публикации другой местный житель не упустил возможности пошутить над ситуацией. Он предположил, что провал может оказаться новым входом в легендарное омское метро.