Реконструировать улицу Малиновского в Омске надеются через несколько лет

мэрия

Проект обновления улицы Малиновского на отрезке от проспекта Академика Королева до Красноярского тракта успешно прошел госэкспертизу, однако его реализация зависит от финансирования. Как сообщил на заседании профильного комитета горсовета 21 октября директор департамента строительства Александр Маер, сметная стоимость строительных работ составляет 763,5 млн рублей, а еще порядка 800 млн рублей потребуется на переустройство инженерных коммуникаций.

Проект предусматривает расширение проезжей части протяженностью 1,38 км до четырех полос, обустройство двухсторонних тротуаров, односторонней велодорожки, ливневой канализации, линии освещения, 10 остановок, светофоров и камер фиксации нарушений. В рамках подготовки к работам мэрии уже удалось снести самовольный гараж по решению суда, добиться от собственника демонтажа кирпичной стены и согласовать с заводом «ЗСЖБ № 6» передачу земли и организацию парковок.

Главной проблемой остается поиск ресурсов. Ранее региону отказали в заявке по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на 2027 год, поэтому власти направили документы в программу «Стимул» нацпроекта «Жилье» на 2028–2029 годы, итоги которой подведут до конца года. Депутаты рекомендовали параллельно подавать заявки сразу в несколько программ и оставили вопрос финансирования на контроле.