Хоценко сообщил о завершении уборки зерновых в 18 районах Омской области

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Уборочная кампания в Омской области постепенно подходит к концу. По данным губернатора Виталия Хоценко, общий объем собранного зерна приблизился к 2,8 млн тонн. Основную часть урожая составляют яровая пшеница и ячмень.

На сегодняшний день аграрии намолотили более 1,8 млн тонн яровой пшеницы и около 640 тыс. тонн ячменя. Еще 112,4 тыс. тонн пришлось на овес. Уборку гороха в регионе уже завершили: его общий сбор составил 150 тыс. тонн.

Зерновые полностью убрали в 18 районах Омской области. Еще в 14 районах сельхозпроизводители продолжают работы на полях, завершая сезонную кампанию.

Одновременно в регионе собирают масличные культуры. Их обмолот провели примерно на 600 тыс. гектаров, а общий намолот приближается к 700 тыс. тонн. Таким образом, уборка продолжается не только на зерновых полях, но и на участках, занятых другими сельскохозяйственными культурами.

Хорошие результаты показывают и хозяйства, выращивающие картофель и овощи. На данный момент в регионе собрали 384,2 тыс. тонн картофеля и 117,6 тыс. тонн овощной продукции.

Итоговые показатели уборочной кампании будут зависеть от завершения оставшихся полевых работ. При этом уже собранный урожай зерновых, масличных, картофеля и овощей отражает результаты работы аграриев региона в текущем сельскохозяйственном сезоне.