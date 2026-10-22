Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Раскошелились: спрос на новые шипованные шины в Омске вырос на 17 %

Однако омичи все еще чаще берут шины с пробегом.
дорога, гололед, зима

Аналитики «Авито» изучили ситуацию на рынке автомобильных покрышек. В Омске спрос на новые шипованные шины увеличился на 17 % по сравнению с прошлым годом. Новые нешипованные стали популярнее на 2 %.

Однако по количеству сделок по-прежнему лидирует вторичный рынок.

– Пользователи «Авито» продолжают покупать шины преимущественно «с рук»: среди шипованных зимних моделей доля ресейла составляет 59 %, среди нешипованных – 52 %. Шины «с пробегом» дешевле новых в среднем на 35 %, – прокомментировал ситуацию руководитель по развитию бизнеса категории «Шины и диски» Роман Шемет.

В сегменте бывших в употреблении шипованных шин спрос за год упал на 7 %. Продажи нешипованных моделей уменьшились на 15 %.

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·Общество·Андрей Андреев

Раскошелились: спрос на новые шипованные шины в Омске вырос на 17 %

Однако омичи все еще чаще берут шины с пробегом.
дорога, гололед, зима

Аналитики «Авито» изучили ситуацию на рынке автомобильных покрышек. В Омске спрос на новые шипованные шины увеличился на 17 % по сравнению с прошлым годом. Новые нешипованные стали популярнее на 2 %.

Однако по количеству сделок по-прежнему лидирует вторичный рынок.

– Пользователи «Авито» продолжают покупать шины преимущественно «с рук»: среди шипованных зимних моделей доля ресейла составляет 59 %, среди нешипованных – 52 %. Шины «с пробегом» дешевле новых в среднем на 35 %, – прокомментировал ситуацию руководитель по развитию бизнеса категории «Шины и диски» Роман Шемет.

В сегменте бывших в употреблении шипованных шин спрос за год упал на 7 %. Продажи нешипованных моделей уменьшились на 15 %.

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Рубрика - Общество