Омская штрафстоянка «потеряла» конфискованную машину

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений вердикт Кировского районного суда Омска по делу об исчезновении машины с платной стоянки.

Разбирательство началось после того, как прокурор Таврического района подал иск о компенсации потерь, вызванных пропажей вещественного доказательства. В марте 2023 года районный суд Омской области вынес обвинительный приговор местному жителю по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Автомобиль, служивший орудием преступления, конфисковали в пользу государства, а до вступления приговора в силу он хранился у индивидуального предпринимателя на омской штрафстоянке. Работники площадки не смогли уберечь транспорт от исчезновения, из-за чего прокуратура и обратилась в суд с требованием возместить урон.

Первая инстанция встала на сторону надзорного ведомства и постановила взыскать с ответчика 46 тысяч рублей. Кассационная жалоба, поданная по этому решению, результата не дала: вышестоящая инстанция признала выводы районного суда законными и обоснованными, оставив их в силе.