Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Омске

Из двигателя утекло масло.
Легкомоторный самолет

По предварительной версии правоохранительных органов, причиной экстренной посадки самолета в Омске стало падение уровня масла в двигателе. Об этом сообщает ТАСС.

– Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром, – рассказал собеседник информационного агентства.

Напомним, самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Ранее причиной называлась техническая неполадка. Борт экстренно сел в Омске.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Стала известна причина экстренной посадки самолета в Омске

Из двигателя утекло масло.
Легкомоторный самолет

По предварительной версии правоохранительных органов, причиной экстренной посадки самолета в Омске стало падение уровня масла в двигателе. Об этом сообщает ТАСС.

– Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром, – рассказал собеседник информационного агентства.

Напомним, самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Ранее причиной называлась техническая неполадка. Борт экстренно сел в Омске.

3848
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Рубрика - Происшествия