Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске пропала школьница

Девочка ушла из дома и не вернулась.
Юлия Логафет

Сотрудники отдела полиции № 11 ведут поиски 15-летней Юлии Логафет, которая днем 19 октября самовольно покинула жилье на улице Аносова. Как сообщили в полиции, ранее несовершеннолетняя подобных поступков не совершала.

Была одета: в белую рубашку, черные брюки, серый жилет и куртку в черно-белую клетку.

Правоохранительные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 102, 79-24-02 или 8-913-154-66-96.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске пропала школьница

Девочка ушла из дома и не вернулась.
Юлия Логафет

Сотрудники отдела полиции № 11 ведут поиски 15-летней Юлии Логафет, которая днем 19 октября самовольно покинула жилье на улице Аносова. Как сообщили в полиции, ранее несовершеннолетняя подобных поступков не совершала.

Была одета: в белую рубашку, черные брюки, серый жилет и куртку в черно-белую клетку.

Правоохранительные органы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 102, 79-24-02 или 8-913-154-66-96.

1676
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Рубрика - Происшествия