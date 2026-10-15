В Омской области пропал старичок-рыбак с удочкой

Пенсионер уехал вчера на велосипеде в Любинский район.

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В поселке Политотдел Омской области объявлен поиск 77-летнего Александра Мартынова. Вчера, 14 октября, он уехал на рыбалку и не вернулся. О поисках сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт», информация опубликована 15 октября.

Фото: vk.com

По данным поисковиков, Александр Мартынов уехал из дома на велосипеде, взяв с собой удочки и ведро. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родственники и волонтеры просят откликнуться всех, кто может помочь в поисках.

Мужчина невысокого роста, 158 см, худощавого телосложения, с залысиной и голубыми глазами.

На момент пропажи был одет в серую ветровку и синие штаны, черные сапоги и шапку.

Отметим, что это не первый случай, когда омские поисковики разыскивают рыбаков. Ранее отряд «ЛизаАлерт» спас рыбака, потерявшегося после инсульта.