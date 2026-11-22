Фото: УМВД по Омской области

Сотрудники уголовного розыска полиции Омского района объявили в розыск 21-летнего Андрея Мажукина. О парне ничего не известно уже пять дней.

Уточняется, что 17 ноября он прилетел в Омск из Москвы, но в село Красная Горка домой к родным так и не прибыл. Об исчезновении молодого человека в полицию сообщили его близкие.

По информации ведомства, рост пропавшего составляет 178 сантиметров, телосложение у него худощавое. У молодого человека карие глаза и короткие темные волосы, а на теле есть татуировки – их стражи порядка относят к особым приметам.

Полицейские просят откликнуться всех, кто располагает сведениями о том, где может находиться Андрей Мажукин, либо знает другие обстоятельства, способные помочь в его поисках.

Передать информацию можно в ОМВД России по Омскому району по номерам телефонов 79-38-00 и +7-908-315-36-44. Также сведения принимаются по единому номеру экстренных служб 112.