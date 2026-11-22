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В ноябре по всему миру проходит акция Movember, известная в России как «Усабрь»: мужчины на месяц отказываются от бритвы, чтобы привлечь внимание к онкоурологическим заболеваниям и сохранению репродуктивной функции. К международному движению присоединились и специалисты омского Клинического онкологического диспансера.

История движения началась в Австралии свыше двух десятилетий назад – тогда это была скорее шутка, однако постепенно она превратилась в масштабную кампанию. Усы в ней выполняют роль своеобразного сигнала, который подталкивает к разговору о раке предстательной железы и яичек – темах, которые мужчины часто обходят стороной. Российские медики также включились в эту инициативу.

– Мы с коллегами присоединяемся к международной акции «Усабрь». Ее суть – не просто отрастить усы, а привлечь внимание общества к мужскому здоровью. Мы хотим, чтобы мужчины перестали стесняться и бояться говорить о проблемах. Наша задача – напомнить: рак простаты и другие онкоурологические заболевания – не приговор, если выявить их вовремя. Усы в ноябре – это своеобразный призыв к действию и повод для каждого мужчины задуматься о визите к врачу!

– отмечает Евгений Копыльцов, заведующий отделением хирургических методов лечения онкоурологии Клинического онкологического диспансера.

Врачи подчеркивают: мужскому организму нужен не меньший уход, чем женскому, однако представители сильного пола зачастую игнорируют тревожные симптомы, объясняя их переутомлением или возрастом. При этом опухоль предстательной железы, обнаруженная на раннем этапе, успешно поддается терапии – важно лишь не терять времени. Насторожить должны учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время, слабый напор мочи либо чувство неполного опорожнения пузыря, примеси крови в моче или сперме, болезненность в области таза и поясницы, а также любые перемены в размерах яичек или их уплотнение.

При появлении подобных признаков следует без промедления обратиться в поликлинику по месту жительства: анализ на ПСА и УЗИ покажут, требуется ли консультация онколога. Главное правило – систематичность: мужчинам старше 40–45 лет даже при отсутствии жалоб рекомендуется ежегодно сдавать кровь на простат-специфический антиген и проходить УЗИ простаты, а диспансеризация позволяет проверить организм комплексно за одно посещение. «Усабрь» же напоминает не о моде, а об ответственности: своевременно найденная проблема дает шанс не только победить болезнь, но и сохранить привычное качество жизни, включая репродуктивную способность.