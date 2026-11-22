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В Омске выберут название для нового моста через Иртыш. Голосование объявил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Переправа строится в рамках проекта Северного обхода Омска.

– Присоединяйтесь к голосованию по выбору названия моста через Иртыш, который мы строим в рамках проекта Северного обхода Омска! – заявил глава региона.

На выбор предложены четыре варианта: мост «400-летия Омского Прииртышья», мост «Единства», мост «Звезда Сибири» и мост «Евразия».

Среди всех вариантов лидирует название «Звезда Сибири», собравшее около 6,7 тыс. голосов. На втором месте – мост «400-летия Омского Прииртышья» с 3,4 тыс. голосов. Третью строчку занимает мост «Единства» — 2,2 тыс. голосов. Замыкает список мост «Евразия» с 1,9 тыс. голосов.

Ранее сообщалось, что на строительстве объекта работают около 900 специалистов, задействовано более 200 единиц машин и механизмов. Одновременно строится новый мост через Иртыш – он станет частью трассы.

Общие затраты на реализацию масштабной инициативы оцениваются примерно в 73 млрд рублей. Четырехполосная дорога протяженностью около 66 км включит в себя мостовой переход через Иртыш длиной свыше 1,2 км. Проект снизит транспортную нагрузку на городскую сеть на 15 % и сократит путь между Тюменью и Новосибирском более чем на 20 км. Первый участок планируют сдать в 2028 году, а окончательное завершение работ намечено на конец 2030 года.