Фото: raso.ru

Российская ассоциация специалистов по связям с общественностью в ходе коммуникационного форума «Дни PR-26» вручила премию «Гамбургский счет». Награды получили представители федеральной и региональной политики, главы субъектов, мэры и участники избирательных кампаний. Эксперты оценивали результативность, технологичность и креативность кампаний, а также новые подходы к работе с избирателями.

Среди победителей есть и представители Омской области. В номинации «Губернатор года» спецприз «За эталонную коммуникацию на федеральном и международном уровне» получил глава региона Виталий Хоценко. Забирала награду его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

фото: https://russia.ru

Также среди победивших губернаторов – руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Кухарук получил спецприз с формулировкой «За принципиальность в вопросах миграционной политики», однако в 2026 году стал широко известен после женитьбы на Надежде Михалковой – младшей дочери кинорежиссера Никиты Михалкова. Имя губернатора ХМАО стало мелькать в светской хронике, и многие начали воспринимать его скорее как человека из известной творческой семьи, а не только как чиновника.

Добавим, что спецприз в номинации «За волевую победу в сложной обстановке» вручили депутату Госдумы от Омской области Олегу Смолину. О самой сложной выборной кампании в его карьере «Омск-информ» рассказывал в сентябре.