Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в рамках XX Международного форума и выставки «Транспорт России» в Москве провел встречу с генеральным директором – председателем правления ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским. Одной из основных тем переговоров стало расширение авиасообщения между Москвой и Омском, в том числе за счет организации дополнительных рейсов.

Во время встречи стороны рассмотрели возможности увеличения количества перелетов из столицы в Омск и обратно. Вопрос расширения маршрутной сети и частоты авиасообщения имеет особое значение для региона на фоне растущего интереса к нему со стороны туристов, а также проведения мероприятий международного и всероссийского уровня.

Виталий Хоценко подчеркнул, что дополнительные рейсы могли бы сделать поездки в Омскую область удобнее для жителей других регионов и зарубежных гостей. Более интенсивное авиасообщение также позволит расширить возможности для деловых поездок, участия в крупных событиях и развития туристических направлений.

Увеличение числа перелетов между Омском и Москвой должно способствовать повышению транспортной доступности региона. Омская область рассчитывает на поддержку «Аэрофлота» в проработке этого вопроса.