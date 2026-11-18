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В Омске до сих пор не построили 114 линий уличного освещения, предусмотренных неисполненными судебными решениями. Общая протяженность этих участков превышает 60 километров. Как сообщил директор департамента строительства администрации Омска Александр Маер на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ, на выполнение обязательств мэрии потребуется почти 400 млн рублей.

— В отношении администрации города Омска было вынесено 125 судебных решений об обязании построить 257 линий наружного освещения. В настоящее время полностью исполнено 77 судебных решений. Построено 143 линии наружного освещения общей протяженностью 45,4 километра на общую сумму 213,4 млн рублей, – сообщил Маер.

Несмотря на уже проделанную работу, значительная часть обязательств по-прежнему остается невыполненной. В прошлом году закрыть часть вопросов помогло финансирование из областного бюджета: город получил 72,2 млн рублей и смог построить 25 линий. Однако на 2026 и 2027 годы получить аналогичную поддержку не удалось – средства соответствующих программ уже распределены.

В этих условиях основную часть работ администрации приходится выполнять за счет имеющихся ресурсов. В текущем году мэрия намерена построить 14 линий. На 13 объектах работы уже завершены. Последним участком остается бульвар Кондратия Белова, где необходимо проложить 180 метров линии освещения. Закончить строительство рассчитывают до конца декабря.

Сроки на этом объекте сдвинулись из-за сложностей с оформлением земли. Часть линии проходит по территории многоквартирного дома, поэтому администрации пришлось провести собрание собственников и получить согласие двух третей жителей. Подготовка документов затянулась, пояснил Маер.

Что касается дальнейших планов, то на 2027 год они пока еще скромнее. Администрация предусмотрела строительство шести линий наружного освещения. Пять проектов уже готовы, а конкурсные процедуры по объектам планируют начать в декабре.