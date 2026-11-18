ООО "Магнит"

В Омской области систематически нарушается Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления», согласно которому твердые коммунальные отходы должны утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления. Вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит». Между тем договор с «Магнитом» заключили только 12 тыс. юридических лиц, хотя по данным налоговой инспекции в регионе зарегистрировано 40 тыс. юрлиц, сдающих отчетность и показывающих движение.

– Есть ситуации, когда мы заключаем договор с собственником офисного здания или торгового центра. Внутри этого здания может находиться 500 арендаторов. Владелец платит нам своевременно, а дальше по этим организациям счета закрывает. Это еще может быть около 10 тыс. юрлиц, но точно никто не считал. Где еще половина? Мы ведем борьбу с неплательщиками. Наши логисты идут по городу, сверяются с данными карт, заходят на объекты. Допустим, приходят в какое-то заведение, с которым у нас нет договора. Сотрудница прямо при нас выходит с мешком на 120 литров, идет к ближайшей контейнерной площадке и туда его отправляет. А рядом стоит магазин, у него есть договор с регоператором, он поставил контейнер, платит «Магниту» деньги. Но этот магазин с точки зрения даже рыночной конкуренции не защищается надзорными органами, не желающими наказать тех, кто не заключил договор и не платит вообще, рассказал в интервью РБК исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Он напомнил, что регоператор неоднократно обращался в прокуратуру, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, Минприроды, другие ведомства с просьбой подключиться к решению проблемы.

– Все отвечают, что не имеют права проверять предпринимателей, потому что действует мораторий. Но не надо даже выходить на проверку, если у организации нет договора с «Магнитом». К сожалению, приходится признать, что компетентные органы и ответственные лица от этой работы просто устраняются: отписки про мораторий, «не наша обязанность», «не наши полномочия», – посетовал Третьяков.

В компании «Магнит» подчеркивают, что готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию для проверок.