В Омской области нашли деньги, чтобы разобраться с мусором

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В Омской области выделили деньги на ликвидацию крупных свалок. Министерство природных ресурсов и экологии региона распределило 38,9 млн рублей из областного бюджета – средства пойдут на устранение 13 несанкционированных свалок, сообщили в региональном правительстве.

Поручение взяться за свалки дал губернатор Виталий Хоценко. Муниципалитеты проведут комплекс работ, чтобы привести земли в порядок и вернуть в оборот участки, занятые отходами.

Кроме того, на улучшение санитарной обстановки направлено еще 9 млн рублей. На эти деньги построят 58 новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.