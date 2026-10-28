Над свалкой под Омском поднялся гигантский столб черного дыма

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Жители Марьяновского района Омской области пожаловались в соцсетях на клубы густого черного дыма вблизи местного мусорного полигона. Очевидцы поделились кадрами возгорания и забеспокоились о том, что дым идет в сторону жилых домов.

– На свалке в Марьяновском районе разгорается пожар. Судя по кадрам, масштаб довольно серьезный. По сообщениям местных жителей, направление ветра сейчас таково, что дым идет прямо на населенный пункт. Воздух в поселении может стремительно ухудшаться, – написали авторы сообщества «Дыши! Омск».

В администрации Марьяновского района прокомментировали ситуацию. Власти пояснили, что с 26 октября по 8 ноября на отдельной площадке в 50 метрах к востоку от полигона ТКО проводится плановое контролируемое сжигание веток и старой древесины.

– Сжигание проводится с учетом всех экологических норм и под постоянным контролем ответственных лиц – представителя администрации р. п. Марьяновка и подрядной организации, осуществляющей работы на полигоне. Подчеркиваем, все необходимые меры безопасности приняты, возгорание полигона исключено. На самом полигоне ТКО возгорания не зафиксированы, – сообщили в администрации района.

Напомним, что в мае возгорание произошло на полигоне ТКО в Кормиловском районе. Тогда огонь охватил почти три гектара, а мусор продолжал тлеть даже после ликвидации открытого горения.