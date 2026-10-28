Проект Северного обхода Омска скорректировали

Фото: управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области скорректировали проектную документацию для строительства Северного обхода Омска. Соответствующие изменения утверждены региональным министерством строительства и архитектуры.

Обновления затронули текстовые части проектов планировки и межевания территории. Как сказано в обновленной версии документа, трасса пройдет по землям девяти сельских поселений Любинского и Омского районов, а также затронет границы двух населенных пунктов – села Пушкино и села Богословка.

Напомним, что протяженность четырехполосной магистрали составит почти 66 километров. Проектом предусмотрено возведение пяти транспортных развязок, двух мостов, включая переходы через Иртыш и Омь, а также девятнадцати путепроводов.

Строительство объекта реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного между региональным правительством и компанией «ИнфраГЧП-А». Общая стоимость масштабного инфраструктурного объекта оценивается в 72,7 миллиарда рублей. Запустить движение по первому этапу трассы планируют в 2028 году, а полностью завершить строительство и открыть сквозной проезд – к концу 2030 года.