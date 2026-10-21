«Сколько машин улетит?»: омичи пожаловались на строительство Северного обхода

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Жители области выражают глубокое недовольство ситуацией, сложившейся на Красноярском тракте в районе проведения работ по возведению Северного обхода. По словам автомобилистов, на отрезке в несколько километров проезжая часть покрыта толстым слоем грязи, превращающим полотно в сухую погоду в «стиральную доску», а во время осадков – в опасный каток.

В социальных сетях водители отмечают, что большегрузная техника свободно выносит грунт со строительной площадки прямо на асфальт.

– На протяжении пары километров огромное количество грязи, в сухую погоду едешь как по стиральной доске, а в дождь дорога превращается в каток. Почему камазы все тащат на дорожное полотно? Что будет зимой? Сталактиты из комков грязи, льда и снега? По обеим сторонам дороги нарыли глубокие овраги, первый гололед и сколько машин туда улетит? Делаем ставки, – выразил негодование омич.

Ситуацию усугубляют щебень и песок, сыплющиеся из открытых кузовов проезжающих самосвалов. Несколько автовладельцев уже заявили о разбитых камнями лобовых и боковых стеклах.

– Камазы, перегруженные песком и щебнем. Уже 2 лобовых стекла поменял и одно боковое. Камни летят из-под колес насквозь лобовое окно, – поделился другой водитель.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области прокомментировали сложившуюся обстановку. В ведомстве пояснили, что на строительной площадке оборудован специальный пункт для мойки колес спецтехники.

– На территории объекта установлен пункт очистки колес. Подрядная организация проинформирована о необходимости его использования. По данному факту будут приняты меры, – заявили в Минтрансе.

Напомним, что строительство Северного обхода протяженностью порядка 66 километров призвано соединить трассы на Тюмень и Новосибирск, выведя транзитные потоки в обход города. Масштабный проект включает возведение двух мостовых переходов через Иртыш и Омь, а также пяти транспортных развязок.