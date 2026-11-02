«Новые люди» предложили создать площадки для собак в каждом районе Омска

Фото: Новые люди

В Омске обсуждают новые ограничения на выгул собак. Городская администрация опубликовала проект постановления, предусматривающий запрет на прогулки с домашними животными в парках, скверах, на бульварах и набережных. Против введения дополнительных ограничений без развития необходимой инфраструктуры выступило региональное отделение партии «Новые люди».

Сейчас в городе уже запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, территориях школ, больниц и в ряде других общественных мест. После критики со стороны омичей мэрия решила пересмотреть проект: теперь запрет планируют вводить только на территориях, где установлены специальные информационные знаки. Однако, как отмечают в партии, смягчение правил не решает главную проблему – нехватку доступных и благоустроенных мест для выгула животных.

Фото: Новые люди

– В Омске живет больше миллиона человек, а на весь город всего около 11 площадок для выгула собак. Некоторым омичам уже сейчас приходится идти до ближайшей площадки несколько километров, при этом далеко не все они находятся в нормальном состоянии. Даже с учетом смягчения ограничений проблема никуда не исчезает. Прежде чем вводить новые запреты, необходимо обеспечить жителей доступными и оборудованными местами для выгула собак, – отметила депутат Законодательного собрания Омской области от партии «Новые люди» Наталья Тузова.

В партии считают, что Омску необходима полноценная сеть таких площадок. Для этого предлагают ежегодно предусматривать средства в региональном бюджете на их строительство и ремонт в каждом районе города в рамках расходов на благоустройство.

По мнению депутатов, оборудованные места для выгула должны стать такой же привычной частью городской инфраструктуры, как детские и спортивные площадки.