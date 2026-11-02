Омским автобусам и троллейбусам не хватает водителей

Фото: Минтранс Омской области

В омских транспортных предприятиях не хватает 226 водителей. Как сообщает портал Om1, больше всего дефицит ощущается в пассажирском предприятии № 8 – там открыты 106 вакансий водителей автобусов.

В «Электрическом транспорте» ждут еще 120 водителей. С начала 2026 года на предприятие № 8 приняли 123 человека, а уволились 113. Годом ранее за такой же период туда пришли 186 водителей, ушли 166.

В «Электрическом транспорте» с начала года приняли 30 человек, уволились 39. В 2025-м за аналогичный период на работу устроились 40 водителей, а уволились 37.

Всего за указанный период два предприятия приняли 153 водителя, а уволились 152. То есть приток и отток кадров почти сравнялись.

Ранее сообщалось, что в Омск прибыл новый трамвай, который в перспективе может ездить без водителя.