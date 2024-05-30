За май текущего года работодатели опубликовали много новых и оригинальных вакансий. В регионе ищут птицевода и руководителя граффити.

За май текущего года работодатели опубликовали много новых и оригинальных вакансий. В регионе ищут птицевода и руководителя граффити.

Стали известны самые необычные предложения о работе, которые были открыты в мае в Омской области. Анализ провели аналитики сервиса hh.ru.

Так, для организации и проведения арт-фестиваля требуется руководитель граффити-проекта. Его основные задачи – подбор и согласование площадок и поверхностей города для выполнения конкурсных работ, работа с конкурсантами и экспертами, организация логистики, проживания и питания. Вакансия подойдет для кандидатов с опытом проведения мероприятий по благоустройству городской среды.

Также среди омичей ищут менеджера локации. В чайную требуется специалист, который будет отвечать за организацию работы сотрудников, обучение персонала, поддержание бесперебойной работы локации. Чтобы претендовать на данную должность, кандидату нужно иметь опыт работы на аналогичной позиции, высокий уровень коммуникабельности и навыки управления командой. Ему обещают платить от 45 тыс. рублей.

Еще одна необычная вакансия, доступная кандидатам даже без опыта работы – птицевод. Специалисту с зарплатой от 28 тыс. рублей предстоит ухаживать за птицами, отвечать за их кормление и поение, поддерживать заданный температурный режим и соблюдать санитарные нормы работы на производстве.

В список необычных вакансий мая также попали слаботочник, купажист, инженер отдела геологического мониторинга недр и управляющий офисным пространством.