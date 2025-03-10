Опубликован рейтинг российских регионов по уровню безработицы и времени поиска работы.

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди российских регионов. В конце 2024 года он составил 0,9 %. Самая высокая безработица – в Ингушетии, 25,5 %.

В топ-10 рейтинга по самому низкому уровню безработицы с показателем ниже 1,5 % оказались Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калужская, Новгородская области, Ямал, Нижегородская, Свердловская области, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.

В нижней таблице рейтинга - республики Северного Кавказа. Рост безработицы был зафиксирован только в Чукотском автономном округе, Кемеровской области и в Республике Хакасия – два последних региона находятся в Сибирском федеральном округе.

Омская область заняла 67-е место, согласно данным исследования, уровень безработицы составлял в регионе 3 %, и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года он снизился на 0,2 %. Среднее время поиска работы в Омской области составляло 4,5 месяца.