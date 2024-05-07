В регионе открыта необычная вакансия – продавец мечты. Опыт работы не нужен. Ему обещают платить до 200 тыс. рублей.

В регионе открыта необычная вакансия – продавец мечты. Опыт работы не нужен. Ему обещают платить до 200 тыс. рублей.

Аналитики hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые сейчас открыты в Омской области. Так, в институт территориального планирования требуется аналитик городской среды. Он должен выявлять проблемы и перспективы развития города, выступать сценаристом городской жизни, а также выполнять экономическую оценку развития территории. От кандидата требуют инициативность, ответственность, творческий подход к решению задач, заинтересованность и высшее образование.

Кроме того, в регионе ищут продавца мечты. Ему предстоит консультировать клиентов и проводить презентации услуг компании. Опыт работы от кандидата не требуют. Преимуществом станет наличие навыков ведения деловой переписки и телефонных переговоров. Продавцу мечты обещают платить от 50 до 200 тыс. рублей.

Также в список необычных вакансий попали предложения для специалиста отдела озеленения, художника по свету и рабочего зеленого хозяйства.