Под Омском нашли свалку снаряжения на случай апокалипсиса

Фото: max.ru/prok_omsk

Омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сигналов в медиа о складировании опасного мусора возле поселка Северного. Выехавшие на место сотрудники надзорного ведомства вместе с представителями Россельхознадзора и Роспотребнадзора подтвердили факт незаконного сброса просроченных средств специального назначения. Чтобы исключить угрозу для населения и окружающей среды, свалку быстро ликвидировали, а найденные объекты передали на ответственное хранение арендатору одного из земельных участков.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, выбросивших спецсредства в не предназначенном для этого месте. По результатам проверки их действиям дадут принципиальную оценку и примут весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Судя по фотографии, сброшенные отходы находились в массивных деревянных ящиках, похожих на армейские. Такая тара обычно применяется для хранения и перевозки имущества ГО и ЧС: противогазов, респираторов, защитных костюмов и ОЗК, индивидуальных аптечек, а также приборов радиационной и химической разведки. Эти предметы в подобной таре хранятся на складах ведомств и в специальных убежищах, которые были подготовлены еще в советские времена.