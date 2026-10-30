Омичам раздали сотни миллионов рублей за отказ от дров

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За один день 1697 жителей Омска получили финансовую компенсацию за перевод частных домов с печного отопления на газовое. Общая сумма выплат составила 305 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Выплаты проводятся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Всего в 2026 году на газификацию частного сектора Омска из федерального и регионального бюджетов выделено более 610 млн рублей, а максимальная сумма компенсации на один дом достигает 212 тысяч рублей. С начала года заявки направили порядка 600 домовладельцев.

До конца года власти планируют выплатить еще около 300 млн рублей не менее чем 1300 омичам. Кроме того, по новому постановлению администрации право на компенсацию получили и те собственники, которые подключили газ в 2023–2024 годах, но не успели вовремя оформить документы.

За все время действия программы на экологичное газовое отопление в Омске перешли свыше 5,5 тысячи частных домов.