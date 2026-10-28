В Омской области подстраховались на случай лютых морозов

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В Павлоградском и Таврическом районах Омской области полностью завершили подготовку к отопительному сезону и получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко после встречи с главами районов Игорем Банновым и Александром Сухоносовым.

В муниципалитетах уже сформировали необходимые запасы топлива и укомплектовали дежурные аварийные бригады на случай ЧП.

– Поставил главам задачу держать этот важный вопрос на особом контроле, – отметил Хоценко.

Параллельно в районах успели сдать важные инфраструктурные объекты до наступления холодов. В Таврическом районе завершили строительство детской спортивной площадки в райцентре и установили игровой городок в селе Харламово. В Павлоградском районе отремонтировали шесть улиц в районном центре и открыли новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Новоуральском.