Сетевой вопрос: из-за дырявых труб омичи снова сидят без отопления

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На прошлой неделе министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко отчитался о том, что во всех жилых домах Омска включили отопление. Это произошло на 9 дней позже, чем годом ранее. В 2025 году «Тепловая компания» отчиталась о подключении всех домов уже 11 октября.

Что касается районов области, то на сегодняшний день паспорта готовности к зиме получили 22 муниципалитета из 32.

– Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Калачинский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский и Шербакульский районы, – перечислил Шнипко.

Остальные районы области планируют получить этот документ не позднее 20 ноября.

А точно включили?

Количество сообщений об отсутствии тепла в квартирах по сравнению с серединой месяца резко сократилось. Если две недели назад омичи из разных районов города сообщали, что вынуждены ходить дома в куртках, то теперь остались лишь единичные жалобы.

В начале этой недели, например, с проблемами столкнулись жители дома по адресу: 5-я Кордная, 62 б. В кирпичной пятиэтажке 1960 года до сих пор частично отсутствует отопление.

– Уже давно затоплен подвал, вследствие чего размывает фундамент под домом. Комары по подъезду летают тучами, в подъезд заходить невозможно, стоит сырость и вонь везде, осыпается штукатурка. Двери в подъезд в ужасном состоянии, не закрываются. Частично не работает отопление в местах общего пользования. У нас живут маленькие дети и даже страшно выводить их в подъезд, – написал в соцсетях один из жильцов.

Фото: 2ГИС

По его словам, управляющая компания бездействует. На заявки жильцов дома УК реагируют только отписками. Жителю Кордного поселка вторит омичка, живущая на окраине Центрального округа.

– 2-я Совхозная, 25. Нет отопления и горячей воды, – пишет женщина.

В ответ на ее жалобу в «Тепловой компании» ответили, что причиной отключения тепла в доме стала авария. Починить сети пообещали в ближайшие дни.

Омичи также сообщают о холоде в некоторых административных зданиях, например, на улице Карла Либкнехта. Там находятся офисы ряда крупных компаний.

Фото создано при помощи ИИ

Авария на аварии

Жалобы на холодные батареи в Омске сменились сообщениями о коммунальных авариях. Ремонтные бригады ежедневно чинят порывы на десятках участков. По данным мэрии, только сегодня порывы устраняли по адресам:

Партизанская, 20;

2-я Совхозная, 11/1;

Вавилова, 45/1;

2-я Совхозная, 87б;

Нефтезаводская, 28/2;

Малиновского, 21/1;

Тварковского, 3;

Иртышская набережная, 38;

Берко Цемента, 1;

Комсомольский проспект, 4;

Комсомольский городок, 6;

Масленникова, 235а;

Перелета, 1.

– Гусарова, 31а, здание 1910 года постройки тонет в горячей воде. Ресурсники никак не реагируют на аварийное состояние тепловых сетей, аварии происходят каждый месяц на протяжении трех лет, – жалуются омичи.

Кроме того, люди недовольны разрушениями после ремонта сетей. Хотя в мэрии обещают засыпать траншеи после окончания работ и благоустроить территории, происходит это, судя по всему, не всегда.

– Единственный проезд к дому. С пятницы бросили. Ни скорая, ни пожарные в случае экстренной ситуации к дому не смогут подъехать, – сообщают жильцы дома по адресу: улица 22-го Апреля, 18в.

Фото: vk.com

– Долгирева, 15. Разрыли недели три назад и бросили! К подъезду нормально не подойти и не подъехать! Машину в гараж тоже не поставить! – сообщает местная жительница.

Деньги для топки

Отметим, что в этом году из бюджета Омска на подготовку города к отопительному сезону было выделено 130 млн рублей. Дополнительные средства направляли и ресурсоснабжающие организации. Так, АО «ТГК-11» («Омск РТС») выделила 9,5 млрд рублей на ремонт и модернизацию ТЭЦ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее (5 млрд рублей). Учитывая, что на омских ТЭЦ периодически отключаются котлы, мера более чем необходимая.

Остается надеяться, что в этом году в Омске не повторится ситуация, как в декабре 2023 года или январе 2026 года. В первом случае из-за аварии на ТЭЦ-5 пропало отопление в тысячах домов Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска. А во втором авария в районе ТЭЦ-2 оставила без тепла жителей Ленинского округа.