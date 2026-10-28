В Омск запустили контейнерные поезда из Новороссийска

Фото: t.me/utsibfo

Северо-Кавказская железная дорога запустила регулярное движение контейнерных поездов в Омск из Новороссийска. Это одно из 21 нового направления, открытых на магистрали в 2026 году.

Согласно данным СКЖД, отправка грузов в Омск теперь организована на станцию Комбинатская. Всего за январь – сентябрь 2026 года со станций Северо-Кавказской железной дороги в контейнерных поездах было перевезено 245 тысяч тонн грузов – это на 24 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За девять месяцев по всей стране проследовало 392 таких поезда. Со станций СКЖД в регионы России доставляли зерно, продовольствие, промышленные и строительные товары, метизы и другую продукцию. Помимо Омска, новые контейнерные маршруты из Новороссийска также связали юг страны с Новосибирском, Томской, Костромской, Вологодской и Архангельской областями, Татарстаном и Санкт-Петербургом.