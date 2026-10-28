Энергетики назвали причину сбоев в работе омских троллейбусов

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В филиале «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» объяснили причины сбоев в работе троллейбусной подстанции на Левобережье Омска. Как сообщили в компании, причиной проблем мог стать поврежденный бесхозный кабель, который энергетикам передали на обслуживание только недавно.

Сейчас специалисты ищут место порыва под землей, однако поисковые работы усложняются из-за построек.

– Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» сейчас занимаются поиском места повреждения. Поиски осложняются тем, что кабель проходит под землей, а на территории установлены станции технического обслуживания. Точный срок восстановления кабеля сейчас определить не можем, но делаем все возможное, чтобы устранить нарушение в максимально короткий срок, – прокомментировали в «Омскэнерго».

Напомним, ранее водители омских троллейбусов сообщали, что из-за неполадок на подстанции машины дергаются на линии, печки в салонах не греют, а компрессоры не накачивают воздух в пневмосистему. По их словам, проблема не решается еще с декабря 2025 года.