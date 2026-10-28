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·Общество·Алексей Новиков

Долина объявила охоту на тех, кто зарабатывает на ее имени без разрешения

Представители певицы выявили многочисленные случаи использования ее образа.
Лариса Долина

Представители Ларисы Долиной зафиксировали многочисленные случаи коммерческого использования имени, изображения, музыки и видеозаписей с участием певицы. Об этом рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

– Юристы выявили на сегодняшний день большое количество эпизодов использования имени Ларисы Долиной в коммерческих целях, включая изображение лица и имени, музыки, видео для своей рекламы, – цитирует директора «ТАСС».

Пудовкин также подчеркнул, что подобные случаи нельзя оставлять без реакции – травлю, издевательства и унижение достоинства необходимо пресекать.

– Лично я вообще за юмор. Надо чаще улыбаться. Но у юристов есть четкая граница, когда есть очевидные «перегибы на местах». Издевательства, унижение личного достоинства, травля, использование имени и изображения артиста в коммерческих целях – будем маркировать эти моменты. Конечно, будем разбираться, будем финансово наказывать, буду поддерживать благотворительный фонд, – добавил директор. 

Напомним, ранее сообщалось, что имя Долиной вновь использовали в мошеннической схеме. В телеграм-каналах распространялись видео, в которых утверждалось, что певица рекламирует магазин по «продаже» техники. Однако сама артистка к этой рекламе отношения не имела. В итоге в отношении авторов и распространителей роликов были поданы соответствующие иски.

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·Общество·Алексей Новиков

Долина объявила охоту на тех, кто зарабатывает на ее имени без разрешения

Представители певицы выявили многочисленные случаи использования ее образа.
Лариса Долина

Представители Ларисы Долиной зафиксировали многочисленные случаи коммерческого использования имени, изображения, музыки и видеозаписей с участием певицы. Об этом рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.

– Юристы выявили на сегодняшний день большое количество эпизодов использования имени Ларисы Долиной в коммерческих целях, включая изображение лица и имени, музыки, видео для своей рекламы, – цитирует директора «ТАСС».

Пудовкин также подчеркнул, что подобные случаи нельзя оставлять без реакции – травлю, издевательства и унижение достоинства необходимо пресекать.

– Лично я вообще за юмор. Надо чаще улыбаться. Но у юристов есть четкая граница, когда есть очевидные «перегибы на местах». Издевательства, унижение личного достоинства, травля, использование имени и изображения артиста в коммерческих целях – будем маркировать эти моменты. Конечно, будем разбираться, будем финансово наказывать, буду поддерживать благотворительный фонд, – добавил директор. 

Напомним, ранее сообщалось, что имя Долиной вновь использовали в мошеннической схеме. В телеграм-каналах распространялись видео, в которых утверждалось, что певица рекламирует магазин по «продаже» техники. Однако сама артистка к этой рекламе отношения не имела. В итоге в отношении авторов и распространителей роликов были поданы соответствующие иски.

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Рубрика - Общество