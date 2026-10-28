Долина объявила охоту на тех, кто зарабатывает на ее имени без разрешения

Представители Ларисы Долиной зафиксировали многочисленные случаи коммерческого использования имени, изображения, музыки и видеозаписей с участием певицы. Об этом рассказал директор артистки Сергей Пудовкин.
– Юристы выявили на сегодняшний день большое количество эпизодов использования имени Ларисы Долиной в коммерческих целях, включая изображение лица и имени, музыки, видео для своей рекламы, – цитирует директора «ТАСС».
Пудовкин также подчеркнул, что подобные случаи нельзя оставлять без реакции – травлю, издевательства и унижение достоинства необходимо пресекать.
– Лично я вообще за юмор. Надо чаще улыбаться. Но у юристов есть четкая граница, когда есть очевидные «перегибы на местах». Издевательства, унижение личного достоинства, травля, использование имени и изображения артиста в коммерческих целях – будем маркировать эти моменты. Конечно, будем разбираться, будем финансово наказывать, буду поддерживать благотворительный фонд, – добавил директор.
Напомним, ранее сообщалось, что имя Долиной вновь использовали в мошеннической схеме. В телеграм-каналах распространялись видео, в которых утверждалось, что певица рекламирует магазин по «продаже» техники. Однако сама артистка к этой рекламе отношения не имела. В итоге в отношении авторов и распространителей роликов были поданы соответствующие иски.