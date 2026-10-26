Омичка «разбогатела» на 7 миллионов, похищая семейные соцвыплаты

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В Омске вынесли приговор ранее судимой местной жительнице, признанной виновной в крупном мошенничестве с государственными выплатами для семей с детьми.

Следствие и суд установили, что с октября 2019 по апрель 2023 года фигурантка вместе с напарником находила семьи, имеющие право на соцподдержку. Используя фиктивные договоры займа, злоумышленники якобы направляли средства на покупку земельных участков и услуги риелторов, предоставляя в ведомство ложные отчеты о строительстве жилья.

В результате действий мошенников Отделению Пенсионного и социального фонда РФ по Омской области причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.

Учитывая, что фигурантка пошла на сделку со следствием, суд назначил ей наказание в виде принудительных работ. Расследование в отношении ее подельника продолжается.

Ранее в Омске поймали 21-летнего курьера, который помог обмануть пенсионеров на 14 миллионов рублей.