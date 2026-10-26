В Омске иномарка врезалась в столб и вспыхнула после жесткого ДТП

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Сегодня вечером в Омске на улице Богдана Хмельницкого произошло жесткое ДТП, которое заблокировало движение в сторону Московки. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель» в районе дома № 180 «мерседес» протаранил другой автомобиль, после чего иномарку отбросило в столб, и она вспыхнула. На помощь подоспели очевидцы, а прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. По словам свидетелей, водитель горевшего «мерседеса» выжил.

Кроме того, авария парализовала движение общественного транспорта: на участке встали трамваи, а рядом сломался троллейбус. На месте продолжают работать спасатели и медики скорой помощи, на дороге образовалась огромная пробка.