Появились подробности жесткого ДТП с «мерседесом» и столбом в Омске

Фото: t.me/omsk_putevoditel

Авария на улице Богдана Хмельницкого произошла сегодня около 16:45, сообщили в городской Госавтоинспекции. По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки – «мерседеса» двигался по выделенной полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Возле дома № 180 он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем которого находился 59-летний мужчина. Отечественная легковушка в этот момент выполняла перестроение из среднего ряда для поворота направо. От столкновения иномарка влетела в столб.

Водитель получил травмы и его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия.