Омск-информ
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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске пропал нуждающийся в помощи школьник

Правоохранители просят жителей оказать содействие в поисках 9-летнего мальчика.
Дмитрий Китаев

Сотрудники омской полиции разыскивают 11-летнего Дмитрия Китаева. Сегодня днем, 26 октября, ребенок ушел на прогулку из дома, расположенного на улице 2-й Станционной, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ситуация осложняется тем, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

На момент ухода был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и меховой опушкой, серую шапку и коричневые ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка или видел его на улицах города, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-913-157-06-75 или 102.

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·Происшествия·Олег Кипорук

В Омске пропал нуждающийся в помощи школьник

Правоохранители просят жителей оказать содействие в поисках 9-летнего мальчика.
Дмитрий Китаев

Сотрудники омской полиции разыскивают 11-летнего Дмитрия Китаева. Сегодня днем, 26 октября, ребенок ушел на прогулку из дома, расположенного на улице 2-й Станционной, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ситуация осложняется тем, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

На момент ухода был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и меховой опушкой, серую шапку и коричневые ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка или видел его на улицах города, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 79-25-02, 8-913-157-06-75 или 102.

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Рубрика - Происшествия